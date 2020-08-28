عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

الولايات المتحدة الأمريكية

الأمم المتحدة: قضية بليك تؤكد ضرورة استئصال العنصرية داخل الشرطة الأمريكية

محادثة
بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
متظاهر يحمل هاتفًا وهو يقف أمام الشرطة في مدينة كينوشا الأمريكية
متظاهر يحمل هاتفًا وهو يقف أمام الشرطة في مدينة كينوشا الأمريكية   -   حقوق النشر  Morry Gash/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
حجم النص Aa Aa

قال روبرت كولفيل، الناطق باسم الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة إن قضية جايكوب بليك الأمريكي-الإفريقي الذي أصيب برصاص شرطي في الولايات المتحدة تؤكد ضرورة استئصال العنصرية داخل الشرطة الأمريكية.

وأضاف كولفيل "إن هذه الواقعة المأساوية تعيد تأكيد ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للقضاء على الروابط بين العنصرية الهيكلية وإنفاذ القانون".

أطلقت الشرطة النار على جاكوب بليك، يوم الأحد الفائت، وهو من أصول إفريقية، وأب لستة أطفال، في مدينة كينوشا.

وتم تداول مقاطع الفيديو التي تم تصوريها من هاتف محمول لعملية إطلاق النار، لتصبح كينوشا نقطة محورية في الولايات المتحدة لمحاربة العنصرية والتي اشتعلت منذ وفاة جورج فلويد في 25 مايو / أيار من قبل شرطة مينيابوليس.

يجدر بالذكر بأن بليك أصيب بالشلل نتيجة إطلاق النار.

viber