الأمم المتحدة: قضية بليك تؤكد ضرورة استئصال العنصرية داخل الشرطة الأمريكية

قال روبرت كولفيل، الناطق باسم الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة إن قضية جايكوب بليك الأمريكي-الإفريقي الذي أصيب برصاص شرطي في الولايات المتحدة تؤكد ضرورة استئصال العنصرية داخل الشرطة الأمريكية.

وأضاف كولفيل "إن هذه الواقعة المأساوية تعيد تأكيد ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للقضاء على الروابط بين العنصرية الهيكلية وإنفاذ القانون".

أطلقت الشرطة النار على جاكوب بليك، يوم الأحد الفائت، وهو من أصول إفريقية، وأب لستة أطفال، في مدينة كينوشا.

وتم تداول مقاطع الفيديو التي تم تصوريها من هاتف محمول لعملية إطلاق النار، لتصبح كينوشا نقطة محورية في الولايات المتحدة لمحاربة العنصرية والتي اشتعلت منذ وفاة جورج فلويد في 25 مايو / أيار من قبل شرطة مينيابوليس.

يجدر بالذكر بأن بليك أصيب بالشلل نتيجة إطلاق النار.