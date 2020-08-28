ميركل: القادم أصعب بسبب كورونا و"علينا العيش مع هذا الفيروس لفترة طويلة"

صرحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال مؤتمرها الصحفي الصيفي السنوي الجمعة، بأن التعامل مع فيروس كورونا سيصبح أكثر صعوبة في الخريف والشتاء المقبلين.

وقالت ميركل "علينا العيش مع هذا الفيروس لفترة طويلة (...) الوضع يبقى خطيراً يجب أن يؤخذ بجدية".

وأضافت "تمتعنا جميعا بحرية التنقل والحماية النسبية من الهباء الجوي في الصيف، وهو أمر ممكن في الهواء الطلق لكن هناك بعض الأمور التي ستكون أصعب خلال الأشهر القليلة المقبلة".

وأعلنت ألمانيا الأربعاء أنها ستبقي على إرشادات السفر الخاصة بها حتى 14 أيلول/سبتمبر والتي تنطبق على معظم الدول خارج الاتحاد الأوروبي.

كما توصلت الحكومة الخميس إلى اتفاق مع المناطق الألمانية الستة عشر ليصبح وضع الكمامات بموجبه إلزامياً.

وستعمل السلطات على تعزيز ضوابطها لضمان احترام فترات الحجر الصحي وستفرض غرامات إذا لم تُنفذ الأوامر، وفقًا لهذا النص الذي تفاوضت عليه حكومة أنغيلا ميركل والمناطق الألمانية الستة عشر، التي تخطط أيضا من الآن فصاعداً للحدّ من عدد المشاركين في أي اجتماع خاص ب 25 شخصاً.