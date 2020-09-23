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ألمانيا

بسبب إصابة أحد حراسه الشخصيين بفيروس كورونا..وزير الخارجية الألماني يخضع للحجر الصحي

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس يتحدث إلى الصحافة خلال اجتماع لمجلس شؤون وزراء الخارجية في بروكسل، 21 سبتمبر 2020
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس يتحدث إلى الصحافة خلال اجتماع لمجلس شؤون وزراء الخارجية في بروكسل، 21 سبتمبر 2020   -   حقوق النشر  AFP
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دخل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في حجر صحي بسبب إصابة أحد حراسه الشخصيين بفيروس كورونا المستجد، كما أعلنت الأربعاء متحدثة باِسم الخارجية.

وأضافت المتحدثة أن الإختبار الأول الذي خضع له ماس للكشف عن الإصابة بالفيروس جاء سلبيا، وتابعت: "الوزارة تعمل حاليا بالتعاون مع أجهزة الصحة لمعرفة ما إذا كان هناك مزيد من الإصابات، والإجراءات التي سيُجرى اتخاذها حيال ذلك" موضحة أن المعنيين سيبلغون بالأمر "قريبا".

وكان ماس شارك الإثنين في اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل وفي فطور غير رسمي مع المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا.

وكانت المستشارة أنغيلا ميركل دخلت في حجر صحي لمدة أسبوعين في آذار/مارس الماضي بسبب مخالطتها لطبيب مصاب بكورونا، وباشرت ميركل عملها من المنزل خلال الحجر.

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