أرسنال يهزم ليفربول ليتوج بلقب درع المجتمع الإنجليزي

توج أرسنال، بطل كأس الاتحاد الإنجليزي، بلقب النسخة الـ98 لدرع المجتمع في كرة القدم التي تقام تقليدياً قبل أسبوع من انطلاق الدوري الممتاز، وذلك بفوزه على ليفربول، بطل الدوري، بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي السبت على ملعب "ويمبلي" في لندن.

وكان أرسنال البادئ بالتسجيل بواسطة قائده الدولي الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ في الدقيقة 12، وأدرك البديل الياباني تاكومي ميناميتو التعادل في الدقيقة 73.

بيير إيميريك أوباميانغ أ ب

وهي المرة السادسة عشرة التي يتوج بها أرسنال بلقب درع المجتمع ليفض شراكة المركز الثاني على لائحة الأندية الأكثر تتويجاً باللقب، مع ليفربول بفارق خمسة ألقاب خلف مانشستر يونايتد (21 لقباً).

وهو اللقب الثاني لأرسنال بقيادة مدربه الإسباني ميكل أرتيتا بعد تتويجه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي الشهر الماضي على حساب جاره اللندني تشلسي.

في المقابل فشل ليفربول للموسم الثاني على التوالي وبركلات الترجيح في الظفر بلقب المسابقة الغائب عن خزائنه منذ 2006 عندما تغلب على تشلسي، كما فشل في الثأر لخسارته المباراة الأخيرة أمام أرسنال 1-2 في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الموسم الماضي في 15 تموز/يوليو الماضي.

وكان ليفربول خسر لقب الموسم الماضي بركلات الترجيح أمام مانشستر سيتي.

وهو الفوز الثاني لأرسنال على ليفربول في أربع مواجهات بينهما في الدرع الخيرية بعد الأول عام 2002 بهدف وحيد، مقابل خسارتين 1-3 عام 1979، وصفر- 1 عام 1989.