"سفينة بانكسي" في وضع صعب بعد إنقاذها عشرات المهاجرين في المتوسط

أطلقت سفينة للعمل الإنساني في المتوسط استأجرها سراً فنان الشارع بانكسي، نداء لطلب المساعدة ليل الجمعة-السبت بعدما انتشلت عدداً كبيراً من المهاجرين، مؤكدة وفاة أحدهم ومحذرة من أنها في وضع يائس.

وكتب منظمو حملة "لويز ميشيل" في تغريدات على تويتر أن السفينة التي تحمل الاسم نفسه انتشلت الجمعة 133 مهاجراً تاهوا في البحر على متن زورق مطاطي تتسرب إليه المياه.

وأضافوا أن السفينة باتت بعد عملية إنقاذ سابقة الخميس، تقل 219 شخصاً يتابعهم طاقم من ستة أفراد فقط، موضحين أنها لم تعد قادرة على التقدم بسبب حمولتها بينما أبقت 33 شخصاً على متن زورق إنقاذ ربط بالسفينة.

وكتب المنظمون "نحتاج إلى مساعدة فورية"، مؤكدين أنهم أطلقوا العديد من نداءات الاستغاثة إلى السلطات الإيطالية والمالطية من دون أن يتلقوا أية ردود.

وتابعوا "هناك شخص متوفٍ على متن السفينة وآخرون مصابون بحروق بسبب الوقود، وقد بقوا لأيام في البحر وهم متروكون في منطقة الاتحاد الأوروبي للبحث والإنقاذ".

ويشير موقع "مارين ترافيك" إلى أن السفينة كانت صباح السبت متوقفة في البحر على بعد نحو مئة كيلومتر جنوب شرق جزيرة لامبيدوزا الإيطالية جنوب صقلية.

وقام فنان الشارع بانكسي بتمويل سفينة جديدة لإنقاذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، وصلت إلى المنطقة وأنقذت في منذ يومين 89 شخصاً، وفق صحيفة "ذي غارديان" البريطانية.

وزّينت السفينة التي أطلق عليها اسم "لويز ميشيل" تيمنا بناشطة فوضوية فرنسية من القرن التاسع عشر، برسوم غرافيتي للفنان البريطاني، وأبحرت في 18 آب/أغسطس من ميناء بوريانا الإسباني قرب فالنسيا، وفقا للصحيفة.

وتم استئجار السفينة بأعلى درجات السرية وأنقذت الخميس 89 شخصا بينهم 14 امرأة وطفلان، في وسط البحر الأبيض المتوسط، وفق ما أوردت الصحيفة.

ونشر حساب على موقع تويتر اسمه "إم في لويز ميشيل" صورة "في بحر هائج للغاية" لعملية إنقاذ تنفذها سفينة إنسانية أخرى هي "سي ووتش 4" التابعة لمنظمتي أطباء بلا حدود و"سي ووتش" والموجودة في المنطقة منذ منتصف آب/أغسطس. وقد نفذت العديد من المهمات أنقذت خلالها أكثر من مئتي شخص.