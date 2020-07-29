شاهد: عمل لبانكسي يباع بـ2.5 مليون يورو.. وتقديم المبلغ لمستشفى فلسطيني

بيعت لوحة لفنان الشارع البريطاني بانكسي بسعر ثلاثة ملايين دولار (2,5 مليون يورو) مساء الثلاثاء في مزاد نظمته دار "سوذبيز" في لندن على أن يذهب هذا المبلغ لمساعدة مستشفى فلسطيني في بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.

والعمل بعنوان "مشهد من المتوسط" (Mediterranean Sea View) وهو عبارة عن ثلاثية.

وتمثل اللوحات ثلاثة مشاهد من بحر هائج، وتظهر فيها عوامات نجاة برتقالية "في إشارة إلى الأرواح التي زهقت في البحر خلال الهجرة إلى أوروبا" على ما أوضحت دار "سوذبيز" على موقعها الإلكتروني.

وكان العمل الثلاثي معروضاً في فندق "وولد أوف" الذي افتتحه بانكسي في مدينة بيت لحم الفلسطينية في العام 2017.

وقد حقق العمل مليونين و235 ألف جنيه استرليني وهو بعيد عن السعر القياسي لأحد أعمال الفنان المسجل في تشرين الأول/أكتوبر مع لوحة "ديفولد بارلمنت". وكان سعرها مقدرا بين 800 ألف و1,2 مليون جنيه استرليني.

وتبرع بانكسي بريع مزاد الثلاثاء لتمويل بناء قسم متخصص بالمشاكل الوعائية والجلطات الدماغية الحادة في أحد مستشفيات بيت لحم وشراء تجهيزات إعادة تأهيل للأطفال.

وقال بانكسي الذي لا تزال السرية تحيط بهويته في تعليق نادر "غالبا ما نُدفع إلى الاعتقاد أن الهجرة تشكل عبئا على موارد الدولة إلا أن ستيف جوبز كان نجل مهاجر سوري. آبل هي أكبر شركة مدرة للأرباح في العالم.. وهي موجودة فقط لأنهم سمحوا إلى شاب من حمص بدخول البلاد".

وكان بانكسي تناول جوبز في عمل بعنوان "ابن مهاجر من سوريا" وأظهره حاملا حقيبة ظهر وحاسوب من ماركة "آبل".

وكان الفنان وهو من أشهر فناني الشارع في العالم أنجز عدة رسوم غرافيتي في مدينة بيت لحم الفلسطينية التي افتتح فيها العام2017 فندقا تطل غرفه على الجدار الفاصل الذي أقامته إسرائيل في الضفة الغربية.