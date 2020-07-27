بانكسي سيتبرع بريع مزاد على أحد أعماله إلى مستشفى فلسطيني

قال أحد معاوني بانكسي لوكالة فرانس برس إن فنان الشارع البريطاني سيتبرع بريع مزاد علني على عمل له يقدر سعره بأكثر من مليون دولار إلى مستشفى في بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.

والعمل بعنوان "منظر على المتوسط 2017" ويتألف من ثلاث لوحات وسيباع الثلاثاء في مزاد علني تنظمه دار "سوذبيز" في لندن على ما أوضح وسام سلسع مدير فندق "وولد أوف" الذي افتتحه بانكسي في مدينة بيت لحم الفلسطينية.

وتمثل اللوحات ثلاثة مناظر لبحر هائج مع عوامات نجاة برتقالية على الشاطئ "في إشارة إلى الأرواح التي زهقت في البحر خلال أزمة المهاجرين في أوروبا" على ما أوضحت دار "سوذبيز" على موقعها الإلكتروني.

واللوحات زيتية وكانت معروضة في مدخل فندق "وولد اوف" حتى فترة قصيرة. ويقدر سعرها ب1,5 مليون دولار على ما أوضح سلسع.

وستخصص الأموال لبناء قسم متخصص بالمشاكل الوعائية والجلطات الدماغية الحادة في أحد مستشفيات بيت لحم على ما تم تأكيده لوكالة فرانس برس.

في أيار/مايو، وضعت لوحة لبانسكي يكرم فيها طواقم الرعاية الصحية التي تقف في الصفوف الأمامية في مواجهة مرض كوفيد-19 في أحد مستشفيات في ساوثبمتون في بريطانيا. وستباع في مزاد أيضا يذهب ريعه لنظام الصحة البريطاني.

وأنجز الفنان الذي لا تزال السرية تحيط بهويته، عدة رسوم غرافيتي في مدينة بيت لحم الفلسطينية التي افتتح فيها عام 2017 فندقا تطل غرفه على الجدار الفاصل الذي أقامته إسرائيل في الضفة الغربية.