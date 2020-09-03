محادثات يونانية-تركية مرتقبة في مقر حلف شمال الأطلسي بشأن أزمة شرق المتوسط

نفت اليونان اليوم الخميس نيتها عقد مباحثات مع تركيا بشأن التوترات الواقعة بين البلدين في شرق البحر الأبيش المتوسط.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان إنّ "المعلومات التي جرى الكشف عنها بشأن مفاوضات تقنية مفترضة في حلف شمال الأطلسي لا تتّفق والواقع".

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ قد أعلن أن أثينا وأنقرة ستعقدان محادثات في مقر الحلف بهدف تفادي أي مواجهات غير محسوبة في شرق المتوسط، حيث يختلف البلدان على الحدود البحرية وحقوق استكشاف الغاز.

ويرتفع منسوب التوتر حيال أنشطة تركيا للتنقيب عن الغاز في المنطقة والتي تعتبرها كل من اليونان وقبرص انتهاكا لسيادتهما. ونشر الطرفان سفنا حربية في استعراض للقوة، ما عزز المخاوف من احتمال اندلاع نزاع عن طريق الخطأ.

وأفاد ستولتنبرغ في بيان "بعد المحادثات التي أجريتها مع قادة اليونان وتركيا، اتفق البلدان الحليفان (المنضويان في حلف الأطلسي) على الدخول في محادثات تقنية في مقر حلف شمال الأطلسي لوضع آلية من أجل منع وقوع أي نزاع عسكري وخفض احتمال وقوع حوادث في شرق المتوسط".

وأضاف أن "تركيا واليونان حليفان قيّمان وحلف شمال الأطلسي منصة مهمة للتشاور بشأن جميع القضايا التي تؤثر على أمننا المشترك".

وبينما يتوقع أن تكون طبيعة المحادثات تقنية عسكرية، إلا أنه من المستبعد أن تثمر عن حل كامل للخصومة طويلة الأمد والمعقّدة بين اليونان وتركيا.

لكن يأمل المراقبون في أن تفسح المجال على الأقل أمام مزيد من المحادثات.

وتأتي المحادثات بعدما حض وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الطرفين على خفض منسوب التوتر وفتح القنوات الدبلوماسية للتخفيف من حدة الأزمة.