الإعلان عن اجتماع استثنائي لحلف شمال الأطلسي الجمعة بشأن قضية تسميم نافالني

تعقد هيئة صنع القرار الرئيسية في حلف شمال الأطلسي اجتماعا استثنائيا الجمعة لمناقشة قضية تعرّض المعارض الروسي أليكسي نافالني المفترض إلى التسميم.

وأعلن الحلف أن "مجلس شمال الأطلسي" سيجتمع بينما سيتحدث الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ إلى وسائل الإعلام بعد الاجتماع. وأكد دبلوماسي أن الاجتماع سيناقش قضية نافالني.

وسيقدم المسؤولون الألمان إيجازا لباقي أعضاء الحلف الـ29 بعدما أعلنت برلين عن "أدلة قاطعة" تشير إلى تعرّض المعارض البالغ 44 عاما للتسميم بغاز "نوفيتشوك" للأعصاب.

واستُخدم نوفيتشوك بحق العميل المزدوج الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في بلدة سالزبري الإنجليزية قبل عامين.

ودفعت قضية سكريبال، وهي أول استخدام هجومي لأسلحة كيميائية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، حلف شمال الأطلسي إلى طرد سبعة دبلوماسيين روس كرد على العملية.