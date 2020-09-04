شاهد: إعادة افتتاح شرفة مراقبة هادسن ياردز بعد إغلاقها بسبب كوفيد-19

أعيد افتتاح شرفة مراقبة جديدة أمام الجمهور في مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكيو. وكانت شرفة "هدسن ياردز" قد أغلقت بعد أيام فقط من افتتاحها الكبير في أوائل آذار/ مارس، بسبب جائحة كوفيد 19. ويبلغ ارتفاع الشرفة 1131 قدمًا، وتوفر إطلالات بزاوية 360 درجة على أفق مدينة نيويورك الشهير.
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