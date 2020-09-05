كورونا: أكثر من 875 ألف وفاة حول العالم ولقاح بسعر بخس وأبرز المستجدات العالمية الأخرى

أودى فيروس كورونا بحياة ما لا يقلّ عن 875 ألف شخص حول العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول/ديسمبر.

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات مع تسجيلها 187,777 وفاة. تليها البرازيل مع 125,502 وفاة ثم الهند مع 69,561 وفاة والمكسيك مع 66851 وفاة وبريطانيا مع 41537 وفاة.

الهند تتخطى 4 ملايين إصابة

أصبحت الهند ثالث دولة في العالم تتخطى عتبة أربعة ملايين إصابة بعد إحصاء رقم قياسي جديد بلغ 86432 إصابة جديدة السبت في الدولة التي يبدو أن الوباء لا يتراجع فيها.

لقاح بأقل من 10 يورو

إن سعر اللقاح المستقبلي الذي تطوره مختبرات "سانوفي" و "جي. إس. كيه" ضد كوفيد-19 "لم يتم تحديده بعد" ولكنه سيكون "أقل من عشرة يورو" للجرعة، بحسب رئيس مجموعة سانوفي في فرنسا أوليفيه بوغيلوت.

وأعلنت الشركة البريطانية السويدية المنافسة أسترازينيكا سعر 2,50 يورو لكل جرعة من لقاحها.

4700 وظيفة في فيرجن أتلانتيك

أعلنت شركة الطيران البريطانية فيرجن أتلانتيك التي تضررت بسبب الوباء، أنها ستلغي 1150 وظيفة بالإضافة إلى 3550 وظيفة تم إعلانها بالفعل "لضمان بقاء" الشركة التي يملك الملياردير ريتشارد برانسون 51 بالمئة منها، ودلتا إيرلاينز 49 بالمئة.

صيف للنسيان في إيطاليا

أعلنت الهيئة التي تمثل قطاع السياحة في إيطاليا أن صيف 2020 هو "صيف منسي للسياحة" في البلاد مع 148,5 مليون ليلة مبيت، ما يقل بأكثر من 65 مليون عن العام 2019 وانخفاض في حجم مبيعات الشركات بمعدل 37,5 بالمئة.

تساهم السياحة، التي تعد ركيزة اساسية للاقتصاد الإيطالي، بنحو 13 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

جائزة

فاز المصور الإيطالي فابيو بوتشياتيللي السبت بجائزة "فيزا دور نيوز"، وهي أرفع جائزة في مهرجان "فيزا بور ليماج" في مدينة بيربينيان (جنوب فرنسا)، عن تحقيق أجراه في مدينة بيرغامو الإيطالية، بؤرة تفشي الوباء في أوروبا.

وصور في هذه المدينة الواقعة شمال إيطاليا، معاناة المرضى على أسرتهم محاطين بمقدمي الرعاية الذين يرتدون ثيابا بيضاء، فضلا عن الجنازات والمستشفيات المكتظة خلال الأسابيع الأولى من الوباء.

تظاهرات

في أستراليا، أعلنت الشرطة أنها اوقفت السبت في ملبورن، ثاني مدن البلاد، عشرات المتظاهرين ضد القيود المفروضة لاحتواء كوفيد-19 في عدة مدن في البلاد.

وتمت الدعوة للتجمع غير القانوني عبر وسائل التواصل الاجتماعي من جانب جماعات تؤمن بنظريات المؤامرة المتعلقة بفيروس كورونا، وتدعو إلى إنهاء إجراءات الاحتواء.