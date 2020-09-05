ميلانيا ترامب تدافع عن زوجها وتعلّق على مسألة "الجنود الأميركيين القتلى الحمقى"

دافعت ميلانيا ترامب الجمعة عن زوجها الرئيس دونالد ترامب بعد معلومات أفادت أنه وصف جنوداً من مشاة البحرية ألأميركية (المارينز) سقطوا في الحرب العالمية الأولى ودفنوا في مقبرة قرب باريس بأنهم "فاشلون" و"حمقى".

ورفضت السيدة الأميركية الأولى في تصريحات نادرة الاتهامات التي ذكرت في مقالة نشرتها مجلة ذي أتلانتيك معتبرة أنها "غير صحيحة".

وكتبت في تغريدة "أصبح الزمن خطيراً للغاية عندما يتم تصديق مصادر مجهولة دون غيرها، ولا أحد يعرف دوافعها. هذه ليست صحافة بل انحياز. ولا تخدم شعب أمتنا العظيمة".

وذكرت مجلة ذي أتلانتيك الخميس، نقلاً عن أربعة مصادر لم تحددها -وقالت إها مطلعة المحادثات- أن الرئيس الأميركي وصف جنود المارينز الأميركيين المدفونين في مقبرة تعود للحرب العالمية الأولى في فرنسا بـ"الفاشلين" و"الحمقى" لأنهم قُتلوا في المعارك.

ولدى زيارته فرنسا في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 بمناسبة مئوية انتهاء الحرب العالمية، لم يزر ترامب المقبرة الأميركية في إيسن مارن قرب باريس كما كان مقرراً، بسبب رداءة الطقس الذي حال دون إقلاع مروحيته كما أُعلن رسمياً.

لكن المجلَّة شككت بتلك الرواية.

وسارع ترامب إلى الرد بسلسة تغريدات دافع فيها عن نفسه.

وكتب "ذي اتلانتيك تحتضر مثل معظم المجلات، لذا يختلقون قصة مزورة من أجل كسب بعض الاهتمام". وزاد من هجومه على التقرير الذي وصفه بـ"المشين" خلال تصريحات لصحافيين البيت الأبيض.