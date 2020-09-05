تركيا تعلن عن مناورات عسكرية تستمر 5 أيام مع شمال قبرص غير المعترف بها دولياً

أعلنت تركيا عن مناورات عسكرية مشتركة مع شمال قبرص غير المعترف بها دوليا، تستمر لخمسة أيام بداية من يوم الأحد.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية أن المناورات التي تحمل اسم "عاصفة البحر الأبيض المتوسط" تهدف لتطوير والتعاون المتبادل مع شمال قبرص.

ويأتي الإعلان في الوقت الذي تشهد فيه منطقة شرق المتوسط توترا بين تركيا واليونان وقبرص.

ونددت اليونان على لسان وزير خارجيتها نيكوس دندياس، بالسلوك التركي غير الشرعي شرق المتوسط، على حد قوله، معتبرا أن التصرفات التركية تزيد من زعزعة الاستقرار والسلام في المنطقة.

والتقى دندياس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، وناقشا مستقبل المشكلة القبرصية، وتطور الأوضاع بعد انتخابات القبارصة الأتراك.

وكانت اليونان قد أعلنت مرارا أنها ستلجأ إلى القانون الدولي للأمم المتحدة لتفعيل دور المنظمة، لحسم أزمة شرق المتوسط وقضية قبرص، لمواجهة التصعيد التركي وتفاقم التوتر بسبب الخلافات على ترسيم الحدود البحرية.