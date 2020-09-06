شاهد: الشرطة الأسترالية تلقي القبض على متظاهرين مناهضين لسياسة الإغلاق في البلاد

ألقت الشرطة الأسترالية القبض على عشرات المحتجين في المظاهرات التي شهدتها عدة مدن على غرار بيرث وملبورن ونيو ساوث ويلز السبت. وقد تظاهر مئات المواطنين في البلاد احتجاجاً على إجراءات الإغلاق وإلزامية ارتداء الأقنعة لمنع تفشي فيروس كورونا. وطالب أكثر من 200 شخص تجمعوا في ضريح إحياء الذكرى في ملبورن بإنهاء قيود المرحلة الرابعة في المدينة، والتي تشمل أقنعة الوجه الإلزامية وحظر التجول ليلاً.
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