كريستيانو رونالدو يفضل "ممارسة الجنس" مع شريكته جورجينا من أي هدف سجله في حياته

اعترف اللاعب البرتغالي ونجم فريق يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو أن إقامة علاقة جنسية مع شريكته الإسبانية جورجينا رودريغيز أفضل من أي هدف سجله في حياته بالنسبة له. وجاء هذا الإعتراف خلال مقابلة تلفزيونة للاعب مع المذيع البريطاني بيرز مورغن، على آي تي في البريطانية.

وكشف رونالدو (35 عاما) أن أفضل هدفه له في مسيرته الكروية إلى غاية الآن يعود لعام 2018 حين كان يلعب في صفوف نادي ريال مدريد وسجل هدفا من ضربة مقصية ضد فريقه الحالي يوفنتوس في خلال منافسات دوري أبطال أوروبا.

الهدف الذي سجله الدون في شباك الحارس بوفون آنذاك لم يعجب المدريدين فقط بل وقف له حتى أنصار يوفنتوس تقديرا وهم يصفقون له. وذكر رونالدو خلال المقابلة ضحاكا ليس حتى هذا الهدف "الأسطوري" يمكن مقارنته مع تجربته مع رودريغيز صاحبة 26 عاما في الفراش. وقال "لا، ليس-يقارن- مع جيو (جورجينا) لا".

وأضاف رونالدو نقلا عن صحيفة سبورت بايبل "حاولت تسجيل هذا الهدف لسنوات عديدة، سجلت 700 هدف، لكن لم أسجل مثل هذا (الهدف المقصي)".

وواصل قائلا " أظن أني أخيرا تمكنت من التسجيل من ضربة مقصية... الطريقة التي سجلت بها الهدف ضد بوفون ويوفنتوس في رابطة الأبطال ...لقد كان هدفا جميلا".

ويواعد الدون عارضة الأزياء والممثلة الإسبانية منذ 2016، وأنجب منها طفلتيهما "ألينا مارتينا" عام 2017، فيما يرعيان ثلاثة أطفال آخرين وهما كريستيانو جينيور والتوام إيفا وتياغو، كلهم أبناء رونالدو من سيدتين مجهولاتا الهوية، وجورجينا هي الأم الوحيدة المعروفة لطفلته الأخيرة ألينا.

وذكر الفائز بالكرة الذهبية لأحسن لاعب في العالم لخمس مرات أنه يمكن أن يتزوج بها "يوما ما". وقال " سنتزوج يوما ما، بالتأكيد، هذا حلم والدتي أيضا، لذا يوما ما لما لا... إنها صديقتي، كانت لدينا محادثات أفتح قلبي لها وتفتح قلبها لي".