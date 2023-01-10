ما هي القواعد الصارمة التي يتعين على جورجينا رودريغيز اتباعها في المملكة العربية السعودية؟

سوف تكون الحياة مختلفة بالنسبة للنجم كريستيانو رونالدو وعائلته المكونة من رفيقته جورجينا رودريغيز وأولاده كريستيانو جونيور وإيفا وماتيو وألانا و بيلا إزميرالدا، بعد انتقال رونالدو إلى النصر.

وقال المحرر في صحيفة ماركا الإسبانية "كونك امرأة في المملكة العربية السعودية ليس بالأمر الهيّن" حيث سيتعين الآن على جورجينا رودريغيز أن تعتاد على جميع القواعد التي يجب أن تمتثل لها خلال إقامتها في المملكة العربية السعودية.

فبعد توقيع كريستيانو رونالدو لعقد مع نادي النصر، ستبدأ حياة جديدة للمؤثرة وأبنائها.

حياة مختلفة

على الرغم من أن المرأة قد اكتسبت بعض الحريات في السنوات الأخيرة، إلا أن المملكة العربية السعودية لا تزال دولة مقيدة للغاية للنساء، مع حقوق وحريات أقل من الغرب.

ويوضح الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون في الاتحاد الأوروبي بعض القواعد التي يجب اتباعها بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الانتقال إلى المملكة العربية السعودية للزيارة أو للإقامة.

ومن قواعد جورجينا رودريغيز الجديدة في المملكة:

يجب أن ترتدي العباءة في الأماكن العامة. والعباءة هي عبارة عن سترة طويلة داكنة اللون ترتديها السيدات في الأماكن العامة بالمملكة كالأسواق والمؤسسات والإدارات والمدارس وغيرها.

قواعد صارمة

يجب أن ترتدي ألبسة تنمّ عن "الحياء واللياقة". بعبارة أخرى، لا مجال لإرتداء الملابس القصيرة والشفافة والضيقة وهو ما أشار إليه منذ سنوات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث في المملكة والذي أكد أن النساء الأجنبيات زائرات كن أو مقيمات يتوجب عليهن "ارتداء الملابس المحتشمة".

يمنع منعا باتا استيراد واستهلاك المشروبات الكحولية والروحية وجميع المنتجات التي تحتوي على لحم الخنزير. كما لا يجوز لرفيقة "الدون" الأكل والشرب والتدخين في الأماكن العامة خلال شهر رمضان بين مارس-أذار وأبريل-نيسان.

في انتظار تصريح

أما بالنسبة للسياحة في محل إقامتها الجديد، فهي ليست مسلمة، وبالتالي فلن تتمكن من زيارة المدن المقدسة، مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى المواقع والمعالم الطبيعية الأخرى.

ومع ذلك، ستتمكن إلى جانب أفراد عائلتها من القيام بذلك من خلال الحصول على تصريح.

وترددت أنباء عن تجهيز قصر لرونالدو وعائلته في حي المحمدية في الرياض الذي يتميز بالهدوء والمباني الفاخرة أو ربما في حي النخيل وهو حي مشهور بالمدارس الدولية.