الكرملين يندد بمحاولات اتهام روسيا في قضية نافالني وميركل تلوح بتداعيات على مشروع غاز نورد ستريم 2

ندّدّ الكرملين الإثنين بالمحاولات "العبثية" لإتهام روسيا بتسميم المعارض الأبرز للكرملين أليكسي نافالني الراقد في غيبوبة في مستشفى في ألمانيا والذي تقول برلين إنه كان ضحية تسميم بمادة سامة للأعصاب من نوع نوفيتشوك.

وصرّح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "كل محاولات ربط روسيا بأي طريقة كانت بما حصل (مع نافالني) غير مقبولة في نظرنا". وأكد أن هذه المحاولات "عبثية".

وبحسب الحكومة الألمانية، هناك "دليل قاطع" على أن نافالني تعرّض للتسميم في روسيا أثناء جولة انتخابية عبر مادة سامة من نوع نوفيتشوك تمّ تطويرها في الحقبة السوفياتية لأغراض عسكرية.

وفي برلين أعلن المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الإثنين أن الأخيرة لا تستبعد أن تكون هناك تداعيات على مشروع أنابيب غاز "نورد ستريم 2" في حال فشلت روسيا في إجراء تحقيق شامل بشأن تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني. ولدى سؤاله إن كانت ميركل ستسعى لحماية مشروع أنابيب الغاز من روسيا إلى أوروبا والذي تبلغ كلفته مليارات اليورو، في حال لجأت ألمانيا إلى فرض عقوبات على موسكو على خلفية قضية نافالني، قال المتحدث شتيفن سيبرت إن "المستشارة تعتقد أنه سيكون من الخطأ استبعاد أي أمر منذ البداية".

وتوجّه برلين ودول غربية أخرى أصابع الاتهام إلى السلطات الروسية وتحثّها على تقديم توضيحات. وازدادت حدة السجال الأحد عبر تحديد برلين مهلة بضعة أيام لموسكو "لتوضيح ما حصل".

واتّهمت روسيا من جهتها برلين بـ"تأخير عملية التحقيق التي تطالب بها" عبر عدم إحالة الوثائق الموجودة في الملف إلى السلطات الروسية. وبحسب بيسكوف، فإن موسكو لم تتلقَ بعد هذه العناصر لكنها تنتظر أن تقدّم ألمانيا المعلومات اللازمة لروسيا "في الأيام المقبلة".