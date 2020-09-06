قضية المعارض الروسي نافالني: برلين تمهل موسكو بضعة أيام

اتهمت موسكو برلين الأحد بتعطيل جهود التحقيق في قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني بعدما أمهلت ألمانيا الكرملين بضعة أيام لتقديم توضيحات أو مواجهة عقوبات.

وأفادت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر صفحتها في فيسبوك أن "برلين تعطّل عملية التحقيق التي تدعو إليها. فهل الأمر متعمد؟". وكان سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي قال سابقاً إن ألمانيا "تطلع روسيا على نتائج التحقيق الذي تخوضه".

وسابقاً من صباح اليوم، قالت برلين، التي ترأس حالياً الاتحاد الأوروبي، إنها ستناقش في مسألة فرض عقوبات محتملة على روسيا إذا لم تقدّم الأخيرة "في الأيام المقبلة" توضيحات بشأن قضية تسميم المعارض أليكسي نافالني، حسب ما أعلن وزير الخارجية الألماني الأحد.

ومَرِض القيادي في المعارضة الروسية نافالني عندما كان على متن رحلة جوية الشهر الماضي وخضع للعلاج في مستشفى في سيبيريا (أومسك) قبل أن يتم إجلاؤه إلى برلين.

وتحدثت ألمانيا الأسبوع الماضي عن "أدلة قاطعة" تشير إلى أن الخصم الأبرز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعرّض للتسميم بغاز الأعصاب "نوفيتشوك".

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لصحيفة "بيلد"، "في الأيام القليلة المقبلة إذا لم يساهم الجانب الروسي في توضيح ما حدث، فسنضطر إلى مناقشة الرد مع شركائنا"، مشيراً إلى أنه إذا ما تقرَّر فرض عقوبات فلا بد من أن تكون "محددة" الأهداف.

وأعرب قادة غربيون والعديد من الروس عن قلقهم البالغ حيال ما وصفه حلفاء نافالني بأنه أول استخدام معروف لأسلحة كيميائية ضد معارض بارز على الأراضي الروسية.

ونفى الكرملين مسؤوليته عن الهجوم بينما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن ألمانيا لم تشارك المعلومات التي توصلت إليها بعد مع السلطات في موسكو.

وأفاد ماس الأحد أن هناك "عدة مؤشرات" تدل على وقوف روسيا خلف عملية التسميم، في اتهامات تعد الأشد من قبل برلين حتى الآن.

وأكد أنه "عثر في الماضي على المادة القاتلة التي تم تسميم نافالني بها في أيدي السلطات الروسية. لا يحظى إلا قلة من الناس بالقدرة على الوصول إلى نوفيتشوك واستخدم هذا السم من قبل أجهزة روسيا السرية في الهجوم على العمليل السابق سيرغي سكريبال"، الذي تعرّض لحادثة مشابهة في مدينة سالزبري الإنجليزية عام 2018.

وفي ما يتعلق بمسألة العقوبات التي سيتم مناقشتها مع الاتحاد الأوروبي، لم يستبعد ماس اتخاذ خطوات على صلة بمشروع "نورد ستريم 2" لخط أنابيب الغاز.

ومن المفترض أن يوصل المشروع المثير للجدل والذي تبلغ كلفته عشرة مليارات يورو (11 مليار دولار) الغاز الروسي إلى أوروبا، لكنه قوبل بانتقادات شديدة من الولايات المتحدة.

وقال ماس "آمل... في ألا يجبرنا الروس على تغيير موقفنا حيال نورد ستريم"، مشدداً مع ذلك على ضرورة النظر في عواقب أي إلغاء محتمل للمشروع وعلى وجوب عدم تركيز النقاش بشأن العقوبات على نقطة واحدة.