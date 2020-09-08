دوري أمم أوروبا: الظاهرة آنسو فاتي مراهق يدخل تاريخ منتخب إسبانيا لكرة القدم

بعد عام فقط من حصوله على الجنسية الإسبانية، بدأ الجناح اليافع أنسو فاتي رحلة تحطيم الأرقام القياسية، وأصبح الأحد أصغر مسجل في تاريخ منتخب إسبانيا لكرة القدم، بعد تألقه أمام أوكرانيا (4-صفر) في دوري الأمم الأوروبية.

حصل فاتي المولود في غينيا بيساو على الجنسية الإسبانية في أيلول/سبتمبر عام 2019، ثم خاض ثلاث مباريات مع منتخب إسبانيا تحت 23 عاما. واستُدعي فاتي الى صفوف المنتخب الأول في 20 آب/أغسطس الماضي، وشارك احتياطيا في المباراة ضد ألمانيا الاسبوع الماضي في هذه البطولة.

فرض فاتي نفسه نجما للمباراة بلا منازع، لا سيما في الشوط الأول لأنه تسبب بركلة جزاء، وأضاف هدفا رائعا من كرة لولبية بعيدة المنال، مشكلا خطورة دائمة على مرمى أوكرانيا، بفضل مراوغاته الرائعة في مدريد.

فاتي يسجل هدفا لفريقه الإسباني أمام أوكرانيا في مدريد. 2020/09/06 برناط أرمنغ/أ ب

قال فاتي بعد المباراة: "بعد أن استحممت وبدّلت ثيابي اتصلت بعائلتي، هم الذين ساعدوني للوصول إلى هذا اليوم، ويساعدونني دوما على اجتياز العقبات". وتابع فاتي قائلا: "سأطلب من الشبان التوقيع على هذا القميص، وسأضعه في مكان خاص على حائط بيتي".

وبات فاتي ضد أوكرانيا أيضا أصغر لاعب يشارك أساسيا في إحدى مباريات دوري الأمم الاوروبية بعمر 17 عاما و311 يوما، محطما الرقم القياسي السابق المسجل باسم مدافع ويلز إيثان امبادو.

فاتي يسجل هدفا في شباك منتخب أوكرانيا في مدريد. 2020/09/06 برناط أرمنغ/أ ب

والأهم أن فاتي بات الهدّاف الأصغر سنا في تاريخ المنتخب الإسباني، محطما رقم إينياكي إيراسكين الذي سجّل ثلاثة أهداف في مرمى سويسرا بعمر 18 عاما و344 يوما، في الأول من حزيران/يونيو عام 1925.

رحلة الأرقام القياسية، بدأها اللاعب الموهوب مع ناديه برشلونة في 31 آب/أغسطس 2019، عندما أصبح أصغر هدّاف في تاريخ النادي الكاتالوني ضمن الدوري الإسباني، عن عمر 16 عاما و10 أشهر و4 أيام. ثم في 10 كانون الأول/ديسمبر، أصبح أصغر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا ضد إنتر الإيطالي.

فاتي يتلقف كرته بإحكام خلال مباراة فريقه الإسباني أمام أوكرانيا. 2020/09/06 برناط أرمنغ/أ ب

وأشاد مدرب المنتخب لويس إنريكه بفاتي، بعد استدعائه الأول في 20 آب/أغسطس إذ قال: "لديه المستوى المطلوب للعب معنا، إحصائياته رائعة، واللاعب الوحيد الذي يتفوّق عليه بمعدل دقائق اللعب مقارنة مع الأهداف هو ليونيل ميسي، أثق به وباللاعبين الشبان الذين استدعيتهم". وتابع إنريكه القول:"يملك كل شيء كي يصبح لاعبا هاما جدا في هذا المنتخب".

فاتي يحاول تسجيل هدف بضربة مقصية ضد منتخب أوكرانيا في مدريد. 2020/09/06 برناط أرمنغ/أ ب

وكان فاتي قد وصل إلى إسبانيا في سن السابعة قادما من غينيا بيساو لينضمّ إلى والده، وفي الموسم الماضي سجّل 8 أهداف لبرشلونة في 33 مباراة، وحصل على جواز سفره الإسباني في أيلول/سبتمبر 2019، ليبدأ مشواره مع منتخب الناشئين في 15 تشرين الأول/أكتوبر، قبل استدعائه إلى المنتخب الأول بعدها بسنة.

وعن استدعائه الأول إلى تشكيلة "لا روخا"، يروي ابن السابعة عشرة قائلا: "كنت مسافراً مع صديق لي، وكنا في فندق، وقف عند المدخل وأنا كنت ذاهباً إلى السيارة، لوّح لي من بعيد وقلت لنفسي، لماذا يناديني هذا؟ ثم صرخ، أنسو، ستذهب مع المنتخب! ولكنني لم أصدّق". وأعرب اللاعب صاحب الموهبة النادرة عن فخره وسعادته وقال: "أريد التعلّم من الأفضل والاستفادة كثيرا".

وأصبح فاتي المعجب بأندريس إينيستا ودافيد فيا رمزاً للجيل الإسباني الصاعد، المليء بالمواهب والساعي لنفض الغبار عن جيل مسنّ، حقق ثلاثية خارقة في كأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012.

آنسو فاتي يتقدم بالكرة خلال مباراة إسبانيا أمام أوكرانيا في مدريد. 2020/09/06 برناط أرمنغ/أ ب

ومن الشبان الجدد في تشكيلة إنريكه تبرز أسماء سيرخيو ريغيلون (إشبيلية)، إريك غارسيا (مانشستر سيتي الإنكليزي)، مايكل ميرينو (ريال سوسييداد)، أوسكار رودريغيز (ليغانيس) وفيران توريس (مانشستر سيتي).

ومع "شقيقه الأكبر" وصديق طفولته غارسيا (19 عاما)، يبحث فاتي عن ترك بصمة مع المنتخب الأحمر، ونقل نجاحاته الحالية من تحطيم الارقام القياسية المتعلقة بالعمر، إلى ألقاب مع منتخب بلده الجديد، وفريقه برشلونة.