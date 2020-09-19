ريال مدريد يوافق على انتقال غاريث بيل إلى توتنهام على سبيل الإعارة

أعلن نادي ريال مدريد اليوم، السبت، رسمياً، أنه وافق على إعارة نجمه الويلزي غاريث بيل (31 عاماً) لتوتنهام الإنجليزي لمدة عام واحد.

وكان بيل أتى إلى النادي الملكي قادماً من توتنهام في 2013 بصفقة خيالية بلغت قيمتها بـ101 مليون يورو ولعب لصالحه 251 مباراة سجّل فيها 107 أهداف.

وبرز نجم بيل في توتنهام تحت قيادة المدرب هاري ريدناب، حيث أثارت سرعته الخارقة انتباه المختصين بشؤون الكرة، كما سجّل للنادي الإنجليزي 57 هدفاً.