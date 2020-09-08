شاهد: فيضانات عارمة تغرق الجزائر العاصمة وتتسبب في خسائر مادية كبيرة

شاهد: فيضانات عارمة تغرق الجزائر العاصمة وتتسبب في خسائر مادية كبيرةمحادثة
شهدت الجزائر العاصمة، الثلاثاء، أمطارا غزيرة تسببت في حدوث فيضانات وسيول عارمة في ظرف سويعات.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات تظهر حجم السيول التي أدت إلى غرق سيارات والإنفاق المحلات التجارية بالمياه.
و انتقد الجزائريون البنية التحتية الهشة لعاصمة البلاد و التي لا يمكنها مواجهة وتحمل المخاطر الطبيعية، كما أعاب مستخدمون على المسؤولين محملينهم نتيجة ما آلت إليه الطرقات التي انهارت أجزاء منها بفعل الأمطار.
وقال مستخدمون إن "وعود المسؤولين كاذبة بحل مشكل انسداد البالوعات الذي لا يزال يرواح مكانه... لنعود كل سنة مع أول قطرة غيث إلى نقطة الصفر نشكو لهم من انسداد البالوعات فيقولوا لنا عليكم بالسباحة!!!!".
ولم تسلم حتى المساجد من هذه الأمطار حيث غرقت قاعات صلاة وفق ما نشره مستخدمون.
ولم يتم الإعلان عن سقوط أي ضحايا من قبل السلطات المحلية، غير أن الديوان الوطني للأرصاد الجوية في بيان أكد أن الأمطار الغزيرة ستستمر في التساقط على مستوى 22 ولاية (محافظة) من بين 48 ولاية تحصيها البلاد، مضيفة أن كمية الأمطار ستتراوح بين 30 إلى 40 ميليمتر.