انفجار في كابول يستهدف موكب نائب الرئيس الأفغاني أمر الله صالح (مسؤولون)

قال مسؤولون حكوميون إن موكب النائب الأول للرئيس الأفغاني أمر الله صالح تعرض لهجوم بقنبلة في وسط كابول صباح الأربعاء.

وقال رضوان مراد، رئيس المكتب الصحفي لصالح، إن "أعداء أفغانستان حاولوا مجدداً استهداف النائب الأول للرئيس أمر الله صالح صباح اليوم"، مضيفاً أن "الهجوم الإرهابي فشل وصالح وطاقمه الآمني في حالة جدية".

وبحسب أحد مساعدي نائب الرئيس، الذي تحدث لوكالة فرانس برس شريطة عدم الكشف عن هويته، فقد قام انتحاري بتفجير نفسه بالقرب من الموكب بينما كان صالح متوجها إلى مكتبه.