كوفيد-19 قد يقوّض جهود تخفيض عدد وفيات الأطفال الصغار بحسب الأمم المتحدة

تراجع عدد وفيات الأطفال الصغار إلى أدنى مستوياته على الإطلاق في العام 2019، غير أن هذا التقدّم قد يقوَّض بسبب وباء كوفيد-19، الذي يحول دون انتفاعهم من خدمات الرعاية الصحية، بحسب تحذير للأمم المتحدة.

وبلغ مجموع عدد وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر أدنى مستوى له سنة 2019، حيث بلغ 5,2 ملايين حالة، في مقابل 12,5 مليونا سنة 1990، بحسب بيان مشترك لعدّة وكالات أممية، من بينها اليونيسف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة) ومنظمة الصحة العالمية.

وجاء في البيان أنه خلال السنوات الثلاثين الأخيرة، أدّت الإجراءات الصحية المعتمدة لدرء أو علاج أسباب وفيات الأطفال، مثل الولادة السابقة لأوانها ونقص الوزن عند الولادة، ومضاعفات الولادة والالتهاب الرئوي والإسهال والملاريا وسواها، بالإضافة إلى حملات التحصين، دورا مهما في إنقاذ ملايين الأرواح.

غير أن وباء كوفيد-19 يهدّد بتقويض هذه الجهود، إذ عُلّقت الإجراءات الصحية الموجّهة إلى الأطفال أو الأمهات، بسبب نقص في الموارد أو مخاوف من انتقال عدوى الوباء، وذلك في العالم بأسره، بحسب البيان.

وأظهرت دراسة أجرتها اليونيسف في 77 بلدا أن 68 بالمئة من هذه الدول عانت من هذا الوضع، مع تعليق برامج التلقيح والزيارات الطبية للأطفال.

وقالت مديرة اليونيسف هنرييتا فور في البيان إن الأسرة الدولية أحرزت تقدما جدّ كبير، في القضاء على أسباب وفيات الأطفال التي يمكن تفاديها، بحيث أنه من المؤسف أن يوجّه وباء كوفيد-19 ضربة قاصمة لها.

وأردفت هنرييتا فور أنه في غياب استثمارات سريعة لإعادة إطلاق هذه الخدمات المعلّقة، فإنه قد يموت ملايين الأطفال دون الخامسة، لا سيما المواليد الجدد منهم.

وشدّد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، من جهته على ضرورة عدم ترك وباء كوفيد-19 ينسف هذا التقدّم الملحوظ لأطفالنا، وللأجيال المقبلة.