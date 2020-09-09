شاهد: رجال الإطفاء يكافحون لإخماد الحرائق المستعرة في عدة ولايات أمريكية

تكافح فرق الإطفاء في مقاطعة واشنطن الأمريكية حرائق كبيرة شمال بورتلاند. وأصدرت السلطات أوامر إخلاء على مدار يوم الثلاثاء. وأظهر تسجيل مصور من الجو اشتعال النيران في عدد من المنازل والمباني، كما انقطعت الكهرباء عن آلاف الأشخاص.

أما في كاليفورنيا فقد تسببت الحرائق الخارجة عن السيطرة بدمار أكثر من 4000 كيومترا مربعا. وأعاق الدخان جهود إجلاء عشرات الأشخاص المحاصرين.