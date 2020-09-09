أرسلت الهند شحنة جديدة من المواد الكيميائية المضادة للحرائق إلى سريلانكا التي تصارع من أجل السيطرة على حريق ضخم نشب بحاملة نفط قرب سواحلها الشرقية بالمحيط الهندي.

واندلع الحريق بالحاملة "نيو دياموند" يوم الخميس الماضي قبل أن تسبب الرياح القوية في نشوب حريق آخر بها يوم الأحد مما صعب من مهمة إخماده بشكل كامل.

وكانت الناقلة التي ترفع علم بنما تحمل 270 ألف طن من النفط الخام بالإضافة إلى 1700 طن من وقود الديزل.