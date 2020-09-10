الاتحاد الأوروبي يهرع لمساعدة اليونان جرّاء الحريق الذي اندلع في مخيم موريا للاجئين

أعربت رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لاين عن "حزنها العميق" للحريق الذي دمر مخيم موريا مضيفة أن الاتحاد الاوروبي "مستعد للمساعدة". كما قالت في تغريدة لها رصدتها يورونيوز، أنها طلبت من نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماغاريتس شيناس بالسفر إلى اليونان في أقرب وقت ممكن. مؤكدة ان المفوضية و بالتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لتقديم الدعم. مشيرة في الوقت نفسه أن أولويتنا اليوم هي التاكد من سلامة أولئك الذين تركوا بلا مأوى

بات آلاف المهاجرين على جزيرة ليسبوس اليونانية دون مأوى بعد اندلاع حريق ضخم فجرا في مخيم موريا أكبر مخيم للاجئين في اليونان يؤوي أكثر من 12 ألف مهاجر. وخرج رجال ونساء وأطفال مذعورين من خيم وحاويات للاحتماء في حقول الزيتون المجاورة في حين كانت ألسنة اللهب تلتهم كل شيء في المخيم المكتظ. واندلع الحريق بعد ساعات على إعلان السلطات إصابة 35 شخصا بفيروس كورونا المستجد.

إيلفا جوهانسون، المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية:

"ستستمر المفوضية الأوروبية بالطبع في مساعدة الدول الأعضاء التي تقوم بجهد معتبر بشأن استقبال المهاجرين ممن لا أوراق ثبوتية لهم، ولكن بالطبع علينا أن نوفر ظروفًا لائقة على عكس ما رأيناه في موريا".

وأوضحت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية على أن الاتحاد الأوروبي قد وضع خطة خلال الأشهر الأخيرة تقضي بنقل آلاف اللاجئين وتوزيعهم عبرأوروبا. ووفقًا لإيلفا جوهانسون يثبت هذا العمل، أن وراء الخطاب السياسي تكمن الرغبة في العمل معًا.

ومن المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية مسودة اتفاقية تنظيم اللجوء والهجرة قريباً. لكن المنظمات غير الحكومية تخشى ألا تغير الاتفاقيات الواقع على الأرض.

مدير حملة الهجرة إلى أوروبا في منظمة أوكسفام، إيفلين فان رومبورغ:

"نطمح إلى أن لا يتمّ وضع الأشخاص في معسكرات على حدود دول الاتحاد ، بقدر ما نرغب في توزيعهم على الدول الأعضاء برطيقة منسّقة"

ونقلت وكالة الأنباء اليونانية الرسمية عن مصادر لم تسمها قولها: ان النيران قد تكون اشتعلت إثر تمرد بعض طالبي اللجوء على قرار عزلهم بعدما تبينت إصابتهم بكوفيد-19 أو من المقربين من شخص جاءت نتيجته إيجابية، تفاديا لانتشار الوباء في مخيم موريا. لكن هذا الحادث المأساوي يطرح أسئلة أخرى: هل من خطّة أوروبية لنقل هؤلاء اللاجئين؟ وهل الدول الأعضاء مستعدة لفتح حدودها لاستقبالهم؟