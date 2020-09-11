متحف أورسيه الفرنسي يعتذر من شابة مُنعت من دخوله بسبب فتحة فستانها

تقدم متحف أورسيه في باريس باعتذار لشابة إثر رفض دخولها الموقع بسبب ارتدائها فستانا مقورا عند الصدر، بعدما ولّدت "رسالة مفتوحة" نشرتها بشأن الحادثة موجة انتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وعرضت الشابة في هذه الرسالة التي نشرتها عبر حسابها على تويتر، تفاصيل محاولة طردها من المتحف الباريسي العريق.

وكتبت "لدى وصولي إلى مدخل المتحف، بالكاد أخرجت تذكرتي حتى أثار منظر صدري وفستاني المقوّر صدمة لدى عاملة مسؤولة عن التدقيق بالحجوزات".

وأوضحت أن أحد العاملين في المتحف طلب منها ارتداء سترة فوق ملابسها للسماح لها بدخول المكان. وأضافت "شعرت بأني مغلوبة ومرغمة، أخجل من نفسي ولدي انطباع بأن الجميع يراقب صدري".

وأرفقت الشابة الرسالة بصورة لها مرتدية الفستان المذكور. وقد جرى تشارك الرسالة عشرات آلاف المرات، وهي أثارت موجة تنديد لدى مستخدمين كثر للإنترنت.

وعلق المتحف في حسابه على تويتر بعد ساعات على منشور الشابة. وكتب في تغريدة "أخذنا علما بالحادثة التي حصلت مع زائرة خلال دخولها إلى متحف أورسيه. نأسف بشدة لذلك ونتقدم باعتذار للشخص المعني الذي سنتواصل معه".