شاهد: مصر تكشف عن 13 تابوتا فرعونيا مغلقا عمرها يزيد عن 2500 سنة

أصدرت وزارة السياحة والآثار المصرية مقطع فيديو ترويجيًا للإعلان عن اكتشاف 13 ضريحا مغلقا يعود تاريخها إلى أكثر من 2500 عام في مقبرة سقارة الصحراوية بمحافظة الجيزة.

وجاء في تصريح من مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار المصرية أن بعثة آثار مصرية تمكنت من العثور على 13 ضريحا مغلقا بشكل تام في بئر بسقارة جنوب العاصمة المصرية. ويعمل فريق من خبراء الآثار على ترميمها وتحديد هوية وتاريخ الأشخاص الموجودين داخلها.

وأصدرت وزارة السياحة والآثار مقطع فيديو إعلاني يظهر فيه مجموعة من الخبراء يرفعون توابيت خشبية وحجرية من بئر خاص بالدفن عمقها يبلغ 11 مترا.

وقالت الوزارة إن المنطقة غنية جدا بالآثار وهذا الاكتشاف ربما يكون بداية لاكتشافات أخرى في "المنطقة الأثرية الواعدة".

وشهدت المنطقة نفسها في العام الماضي اكتشاف أكبر "خبيئة للحيوانات المقدسة" التي تعود إلى التاريخ الفرعوني يعود للأسرة المصرية الخامسة.