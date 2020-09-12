فيديو: اعتقال 4 رجال بتهمة اغتصاب فتاتين بريطانيتين في إيطاليا

أوقف أربعة رجال تتراوح أعمارهم بين التاسعة عشرة والثالثة والعشرين في إطار تحقيق في اغتصاب جماعي لقاصرتين بريطانيتين، بحسب ما أعلن بييترو أرجنتو، المدعي العام في ماتيرا ،كبرى مدن منطقة بازيليكاتا الجنوبية.

وقد تعرّضت فتاتان بريطانيتان، وهما صديقتان يتحدر أهل إحداهما من المنطقة، بحسب وسائل إعلام إيطالية، للاغتصاب مرّات عدّة ليل 7 إلى 8 أيلول/سبتمبر خلال سهرة أقيمت في فيلا في ماركونيا دي بيستيتشي، على بعد نحو 30 كيلومترا من جنوب ماتيرا.

وتقرّب شابان من الضحيتين، "مستفيدين من تناولهما الكحول. ويعتقد أن الشابين الآخرين وصلا في فترة لاحقة وجرت عمليات الاغتصاب في حقل تابع للفيلا"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية "ايه جي آي" عن المدعي العام.

وأفاد هذا الأخير بأن الشرطة لا تزال تبحث عن أربعة رجال آخرين شاركوا في ذاك الاغتصاب الجماعي، مضيفا أن الموقوفين الأربعة هم من المنطقة وللبعض منهم سوابق قضائية.

وروت الفتاتان، وهما في قرابة الخامسة عشرة من العمر، ما حصل معهما عند عودتهما إلى المنزل، فطلب الأهل سيارة إسعاف نقلتهما إلى مستشفى في ماتيرا.