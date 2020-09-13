شاهد: برلين تحتفي بالأنوار وتُنسي سكانها آلام جائحة كورونا

تحت شعار "نلمع معا"، أضاء المركز التاريخي لمدينة برلين الألمانية بمختلف ألوانه على المعالم والمباني التاريخية في جميع أنحاء العاصمة، وذلك في إطار الطبعة الـ 16 لمهرجان الأضواء في الهواء الطلق.

وستنتشر الأنوار في جميع أنحاء المدينة خلال الأسبوع المقبل ، لتنير أحياء ومختلف شوارع المدينة في إجراء تسعى من خلاله السلطات إلى نشر بعض الفرح خلال جائحة فيروس كورونا. ويقام المهرجان بين الـ 11 و 20 سبتمبر-أيلول مع أكثر من 100 تظاهرة ضوئية في أكثر من 86 موقعًا في جميع أنحاء برلين.