إليكم أبرز جوائز مهرجان البندقية في دورته السابعة والسبعين

كشف مهرجان البندقية السينمائي مساء السبت قائمة الفائزين بجوائز دورته السابعة والسبعين، كان أبرزهم:

- الأسد الذهبي لأفضل فيلم: "نومادلاند" لكلويه جاو من الولايات المتحدة، والذي تؤدي بطولته الممثلة فرانسيس ماكدورماند الحائزة جائزتي أوسكار، حيث تقوم بدور امرأة محطمة تترك كل شيء لعيش حياة ترحال.

- جائزة لجنة التحكيم الكبرى: "نويفو أوردن" لميشال فرانكو من المكسيك، وهو فيلم فيلم درامي شديد العنف وسوداوي للغاية يروي قصة متخيلة عن غرق البلاد في ديكتاتورية شمولية.

- الأسد الفضي لأفضل مخرج، وعادت إلى الياباني كيوشي كوراساوا عن "وايف أوف إيه سباي".

- جائزة أفضل سيناريو كانت من نصيب الهندي شايتانيا تامهاني كاتب سيناريو ومخرج "ذي ديسيبل".

- جائزة لجنة التحكيم الخاصة: "دير كومريدز" لأندري كونتشالوفسكي من روسيا.

- جائزة أفضل ممثلة عادت للبريطانية فانيسا كيربي عن دورها في "بيسز أوف إيه وومن" لكورنل موندروشو.

- جائزة أفضل ممثل كانت من نصيب الإيطالي بييرفرانشيسكو فافينو عن دوره في "بادرينوسترو" لكلاوديو نوتشي وهو فيلم مثّل إيطاليا.

- جائزة "مارتشيلو ماستروياني" لأفضل ممثل شاب كانت من نصيب الإيراني روح الله زماني وهو من أطفال الشوارع في طهران أدى البطولة في دوره الأول في فيلم "خورشيد" لمجيد مجيدي.

وأقيم المهرجان وسط مراقبة مشددة على المشاركين في الحدث تشمل إلزامهم وضع كمامة وقياس حرارة جسمهم وفرض التباعد بينهم. وأشار المنظمون إلى عدم تسجيل أي بؤرة لفيروس كورونا المستجد خلال الحدث ما أتاح الاستمرار فيه حتى النهاية. ويشكل ذلك بارقة أمل لقطاع السينما الذي تكبد خسائر فادحة جراء الأزمة، وللعاملين في القطاع ومحبي الفن السابع الذين أتخموا بالأفلام عبر خدمات البث التدفقي في الأشهر الأخيرة خلال فترة الحجر.