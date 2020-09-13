فيديو: مسلح يطلق النار على شرطيين في لوس أنجلس وترامب يعلق "حيوانات يجب ضربها"

أعلنت شرطة لوس أنجلس الأمريكية، عن إصابة اثنين من رجالها في إطلاق نار وفق ما نشرته على حسابها في تويتر.

وأضافت أن الشرطيين يرقدان في المستشفى وكلاهما في حالة خطرة، ونشرت فيديو يظهر فيه رجل تقدم من سيارة شرطة كانت تقوم بدورية وأطلق عدة أعيرة نارية قبل أن يلوذ بالفرار.

ونشرت الشرطة التابعة لولاية كاليفورنيا فيديو يوثق لحظات وقوع الحادثة.

وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الفيديو بعدما أعاد نشره على حسابه في تويتر وقال "حيوانات يجب ضربها بقوة" إشارة منه إلى مطلق النار.

وتأتي هذه الحادثة بعد أشهر من المظاهرات ضد عنف الشرطة في أنحاء الولايات المتحدة، عقب مقتل جورج فلويد على يد ضباط خلال اعتقاله.

و تلجأ الشرطة في عدد من المرات إلى استخدام القوة لاعتقال رجال سود تنتهي بقتلهم، وهو ما يسبب غضبا واحتجاجات عارمة.