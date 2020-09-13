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سويسرا

برن: الشرطة السويسرية تستخدم خراطيم المياه والرصاص المطاطي لتفريق مشاركين في عيد غير مرخص به

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بقلم:  يورونيوز
صورة من الأرشيف-سويسرا-برن
صورة من الأرشيف-سويسرا-برن   -   حقوق النشر  Peter Klaunzer/AP2009
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إستخدمت شرطة العاصمة السويسرية برن في وقت متأخر من مساء السبت خراطيم المياه والرصاص المطاطي والمواد المسيلة للدموع لتفريق مشاركين في إحتفال غير مرخص ومنع الموكب من الوصول إلى وسط المدينة، وفق بيان للشرطة ومعلومات صحافية.

وتجمع مئات الأشخاص معظمهم من الشباب، في وقت متأخر من مساء السبت في شمال شرق برن حول مركبات تبث الموسيقى وعربات، رافعين لافتات احتفالا ب "كرنفال الشوارع"، بحسب بيان للشرطة وصور بثها موقع "أوركا.كوم".

وتدخلت الشرطة عندما أراد المشاركون التوجه بمسيرتهم إلى وسط العاصمة ورشقوا الشرطة "بزجاجات وحجارة".

وقال بيان الشرطة إن المتظاهرين "نصبوا حواجز واضرموا فيها النيران وأطلقوا عددا من العبوات النارية". وأضاف "بعد عدة إنذارات تم استخدام خراطيم المياه والرصاص المطاطي والمواد المسيلة للدموع لمنع الموكب من الوصول إلى وسط المدينة ولحماية قوات التدخل ولمنع تدهور الوضع".

كما عمدت الشرطة إلى التدقيق في هويات عشرات الأشخاص، بحسب البيان.