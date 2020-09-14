مذيعة مصرية تثير الجدل بعد تصريح عن الحجاب ومجلس الإعلام يفتح تحقيقاً

أثارت المذيعة المصرية المثيرة للجدل رضوى الشربيني على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثها عن الحجاب والمحجبات موجهة رسالة إلى كل من ترتدي الحجاب أن تحافظ عليه.

وذكرت المذيعة في برنامجها "هي وبي" والذي ينشغل بكل ما يخص حياة المرأة ويعرض على قناة محلية "لكل وحدة محجبة أنت أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة".

وأضافت "غير المحجبة لديها شيطانها ونفسها أقوى من إيمانها" وكانت تتوجه بهذه الكلمات إلى السيدات المحجبات اللواتي يفكرن في خلع الحجاب قائلة "لا تدعي أحد الناس أقل إيمان يكون أقوى منك ...لا تدعي أحدا يؤثر عليك".

ولم يستسغ الكثير من المتابعين ما صرحت به المذيعة معتبرين إياه إهانة واحتقاراً لمن لا ترتدي الحجاب. كما اعتبره ناشطون مدافعون عن حقوق المرأة تمييزاً لغير المحجبات وتحريضها على التحرش بهن.

ووسط الضجة التي أحدثها هذه التصريحات تدخل المجلس الأعلى للإعلام معلناً "فتح تحقيق عاجل" بعدما تلقى شكاوى.

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فتح تحقيق عاجل مع المذيعة رضوى الشربيني في الشكاوى التي تلقاها المجلس بشأن ما صرحت به في أحد البرامج حول غير المحجبات. Publiée par ‎المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام‎ sur Dimanche 13 septembre 2020

وأطلق مغردون حملة تضامن واسعة عبر هاشتاغ #أدعم رضوى_الشربيني و #رضوى_الشربيني_مش_غلط.

وكتبت مغردة "كانت دائما تدعم الفتيات رغم كل شيء، حان الوقت لرد الجميل، حان الوقت لدعمها"

فيما كتبت مغردة قالت إنها غير محجبة " كفتاة غير محجبة هذا (تصريحات ) لم تسيء إلي أبدا، لماذا يتهجم عليها الناس"

فيما قالت مغردة أخرى "هل أنت ضد رضوى أم ضد الحجاب؟ أم ضد حرية التعبير للنساء؟ أدعم رضوى...".

فيما قالت اخرى "إن ارتداء الحجاب في مصر صعب هذه الأيام ، كانت رضوى تدعم المحجبات فقط ولم ترتكب أي خطأ".

فيما تساءلت مغردة "لماذا بعض الناس تهاجم الحجاب لا ترفع عليهم قضية ولاحد يفتح فمه، ويقال حرية رأي ولما مذيعة تمدح الحجاب والفتاة المرتدية له يرفع عليها قضية ايه الازدواجية في التعامل دي".

وقال الباحث في شؤون الأديان بالأزهر الشريف عبد الله رشدي "كلمات حق جريئة تستحق الدعم لا اللوم لكن بعضهم صارت دعوة الخير ثقيلة على نفوسهم فيحاربون أهلها ولا يطيقون سماعها".

‏شاهدت مقطعاً للمذيعة رضوى الشربيني تدعو فيه للتمسك بما فرضه الله من الحجاب، وتشدُّ على يد نسائنا المُحتجباتِ، وتؤكد على... Publiée par ‎عبدالله رشدي - Abdullah Rushdy‎ sur Dimanche 13 septembre 2020

#التحقيق مع #رضوي_الشربيني بسبب (فيديو تشجع الفتيات علي التمسك بالحجاب)! وجهت رضوى الشربيني رسالة للمحجبات عبر برنامج "... Publiée par Dr Rasha Shelbaya sur Dimanche 13 septembre 2020

لاحقاً حاولت المذيعة استدراك ما وصفته بـ"الغلط" قائلة أنها تمادت فيما قالته غير أن هذا لم يشفع لها في مواصلة التحقيق من قبل المجلس الأعلى للإعلام.

ولطالما عرفت المذيعة بتصريحاتها المثيرة للجدل، حيث يتهمها البعض بتحريض السيدات على طلب الطلاق والعيش بحرية، ودائما ما تتطرق في مواضيعها إلى القضايا التي تهم المرأة في مصر وتثير اهتمام الرأي العام.

كما دافعت عن النساء اللواتي يرتدين البوركيني بعدما أثارت حوادث منع نساء ترتدين البوركيني من السباحة في المنتجعات السياحية والفنادق.