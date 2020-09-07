فقدت ساحة الفن المصرية أحد وجوهها بعد رحيل الفنانة عايدة كامل، الأحد، عن عمر ناهز 89 وفق ما ذكره إعلام محلي.

وكانت الفنانة قد ذكرت قبل أيام تعرضها لوعكة صحية مفاجئة وطلبت من محبيها أن يدعوا لها.

وعايدة كامل هي زوجة الفنان المصري الراحل محمود عزمي ووالدة الأمين العام للمجلس الاعلى للثقافة هشام عزمي، وبرزت على الساحة الفنية عبر السينما في خمسينيات القرن الماضي، قبل أن تنتقل إلى الدراما التلفزيونية والإذاعية في الثمانينيات.

ونعت وزارة الثقافة المصرية عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك وفاة الفنانة تتقدمهم وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم.

وزيرة الثقافة تنعى الفنانة الكبيرة عايدة كامل عبد الدايم : فن التمثيل فقد احدى نجماته البارزات والتى نجحت فى وضع بصمة... Publiée par ‎وزارة الثقافة المصرية‎ sur Lundi 7 septembre 2020

كما تصدر اسم الفنانة #عايدة_كامل قائمة الترند على التويتر في مصر نعى من خلاله المغردون رحيل إحدى فنانات السينما والفن المصري مستذكرين أبرز اعمالها.

وكان ظهور عايدة كامل في الفترة الأخيرة نادرا ولطالما انتقدت المشهد الفني في مصر في السنوات الأخيرة خلال مقابلاتها التلفزيونية والصحفية لإذ رأت أن مستوى الأعمال السينمائية والتلفزيونية قد تراجع كثيرا عما كان عليه في الماضي.