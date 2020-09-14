مسلمو الإيغور: بروكسل تقترح على بكين إرسال "مراقبين محايدين" إلى إقليم شينجيانغ

قال رئيس المجلس الأوروبي، البلجيكي شارل ميشال، إن الاتحاد الأوروبي اقترح على الصين خلال المحادثات الدائرة بين الطرفين، إرسال مراقبين "محايدين" إلى إقليم شينجيانغ حيث تعيش الأقلية المسلمة، الإيغور.

وجاء التصريح بعد اجتماع عن طريق الفيديو حضره الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

واعتبر ميشيل أن الاجتماع خطوة إلى الأمام لإقامة علاقات أكثر توازنا مع الصين، وألمح إلى أن الأطراف المجتمعة حددت مناطق التوافق والخلاف، مبديا الاستعداد لإيجاد حلول ملموسة

وقال:"أعربنا عن قلقنا إزاء طريقة معاملة الصين للأقليات في شينجيانغ والتيبيت، ومعاملتها مع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وطلبنا وصول مراقبين مستقلين إلى الإقليم، كما طالبنا بالإفراج عن المواطن السويدي المعتقل تعسفيا غي مينهاي، ومواطنين كنديين إثنين آخرين".