فيديو من "معابد تايلاند".. أبراج محصنة وتنانين ونسور تقتلع أمعاء الأشرار

يحيط تنين ببرج، وتواجه الأرواح البائسة التعذيب، ويتسلق الأبطال الخارقون جدارا عليه فسيفساء.. قد تبدو هذه مشاهد من حلم نكاد أن نتذكره، لكنها في الواقع طقوس معابد تايلندية شهيرة. تمتلك المملكة ذات الأغلبية البوذية نصيبها من دور العبادة والمعابد المهيبة، ولكن هناك أيضاً نظيراتها، السياحية، الأكثر غرابة..

في منطقة ناخون باتوم الواقعة على بعد حوالي ساعة شرقاً من وسط مدينة بانكوك، يقع برج التنين داخل معبد "سام فران"، وبُني على أنقاض أحلام رئيس الدير السابق. يرمز البرج المكون من 16 طابقاً، وذو اللون الوردي الجوهري والمزين بتنين ينزلق عليه، إلى 16 مستوى من الجنة في الأساطير البوذية.

نظيره الجهنمي هو معبد "سايين سوك" الواقع في مقاطعة شون بوري، حيث أقيمت لوحات صور للعقاب والتعذيب في حديقة. المشهد يشبه زنزانة في الهواء الطلق تتيح للزوار التجول فيها.

في زاوية آخرى، ترتمي تماثيل النسور وهي تقتلع أمعاء الأشرار وآخرى تصور اقتلاع ألسنة الكذابين. حتى الرجال الذين يمارسون الجنس قبل الزواج تطعن أعضائهم التناسلية بحربة في موقع آخر.