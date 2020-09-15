خصوصية وسرعة وتنظيم.. 3 محركات بحث تهدد عرش "غوغل كروم"

نشر موقع "فوربس" الأمريكي تقريراً مفصلاً جاء فيه أنه عكس ما يتم الترويج له فإن محرك البحث غوغل كروم لا يعد المتصفح الأكثر استخداماً في العالم كما أنه بعيد كل البعد على أن يكون الأفضل.

على ذمّة "فوربس"، إن محرك غوغل كروم سطحي وليس سريعاً بشكل خاص، كما أنه لا يوفر الكثير لحماية خصوصية المستخدمين، مقترحاً 3 بدائل له.

تستعين تلك المحركات أيضاً ببرنامج Chromium الذي يعمل به "كروم"، فهي تعرض بنفس الطريقة بالإضافة إلى أنها تمكن المستخدمين أيضاً من تثبيت جميع ملحقات المتصفح التي اعتادوا عليها.

محرك فيفالدي - Vivaldi

يوفّر محرك فيفالدي Vivaldi للمستخدم خيارات ليست متوفرة في "كروم" منها تنظيم "لوحات الويب". ويقول "فوربس" إن بإمكان المستخدم مثلاً متابعة نتيجة مباراة كرة قدم عبر النظر إلى أسفل الشاشة، بينما هو في العمل أو يقوم بشيء آخر على الكمبيوتر.

ويضيف الموقع الأمريكي أيضاً أن "لوحات الويب" سهلة جداً لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي كذلك مثل تويتر وفيسبوك، أو حتى واتسآب، وأن كلّ شيء منظم بطريقة لا تشتت انتباه المستخدم في حال كان في العمل.

فيفالدي فيفالدي

عمليات البحث الخاصة أو المبرمجة هي ميزة أخرى "رائعة" لفيفالدي.

فإذا كان لديك موقع مفضل تبحث عنه بشكل متكرر، فيمكنك تعيين حرف له مثل "E" ليورونيوز Euronews ثم كتابة هذا الحرف في شريط العناوين مع مصطلح بحث للحصول على نتائج البحث من هذا الموقع.

ويحتوي محرك فيفالدي على مجموعة كبيرة من الميزات لا تبطئ المتصفح وهو يحافظ على خصوصية المستخدم، فيمكن حظر أدوات التتبع والإعلانات، على الرغم من عدم حظر أي شيء افتراضياً.

مايكروسوفت إيدج Microsoft Edge

بعد سنوات من العمل مع "إنترنت إكسبلورر" ثم محرك "إدج Edge" الخاص بها، أقرت مايكروسوفت أخيراً بالهزيمة وحولت "إدج" إلى برنامج كروميوم أيضاً.

بحسب "فوربس" كان هذا أحد أفضل القرارات التي اتخذتها مايكروسوفت منذ سنوات، لأنها حررت المطورين من القلق بشأن دواليب محرك المتصفح للتركيز على ميزات "كروم" الرائعة.

تبرز ميزتان على وجه الخصوص لدى "إدج" وهما: الخاصية التي تتيح سحب الصور أو مقتطفات من النص إلى "مجموعة محددة"، على سبيل المثال، الملابس التي ترغب في شرائها أو الفنانين الذين تعجبهم.

وهو أداة بحث بسيطة لأنها تجعل محرك البحث يحتفظ بالرابط ويمكنك العودة وشراء هذا الفستان أو إعادة قراءة المقابلة التي قمت بتقسيم اقتباس منها بأكملها.

ميكروسوفت إيدج ميكروسوفت إيدج

يحتوي محرك البحث أيضاً على قارئ "بي دي أف"، كغيره من المحركات الآن، لكن خلافاً للمحركات الأخرى، يسمح "إدج" بتمييز مقاطع نصية أو إضافات على المستند الأصلي خاصة إذا كان الكمبيوتر المحمول مزود بقلم.

أما فيما يتعلّق بالخصوصية، فيقول المحرر إن "إدج" يتيح للمستخدم حيّزاً أكبر من الحرية لتحديد خياراته وحماية بياناته.

برايف Brave

يمنع محرك برايف Brave، بشكل تلقائي، الإعلانات وأجهزة التتبع الافتراضية، وهذا يعتبر في مجال الإنترنت "حماية قصوى" للخصوصيات.

لا شك أن هذا يضر بالعديد من ناشري الويب، على الرغم من أن المحرك يحاول إجراء تعديلات من خلال مخططه الإعلاني الخاص، والذي يسمح فقط بأنواع معينة من الإعلانات "الصديقة للخصوصية".

براف براف

والأمر المؤكد في برايف، أنه أسرع من "كروم"، فأغلب الصفحات تحمل فور النقر على الرابط أو الإشارة المرجعية.

ويتضمن وضع التصفح الخاص بالمستخدم أيضاً خيار التصفح باستخدام محرك البحث تور Tor، مما يعني أن نشاط المستخدم ليس مخفياً فقط عن الآخرين على الكمبيوتر، ولكن أيضاً عن مزود الإنترنت أو صاحب العمل.

مع العلم أن التصفح باستخدام برنامج تور Tor أبطأ بكثير من المعتاد حيث أن اتصال المستخدم يرتد حول مواقع مختلفة لإخفاء الهوية.