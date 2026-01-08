Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
روبوت يتفاعل مع الحضور في معرض CES
No Comment

فيديو. روبوتات تبهر زوار معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس

آخر تحديث:

استقطب معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس حشودا كبيرة في يومه الثاني، حيث تصدرت **الروبوتات** وتقنيات **الذكاء الاصطناعي** المشهد، من حيوانات أليفة روبوتية إلى آلات طي الغسيل.

بينما تنقل الزوار بين أروقة تعرض مساعدات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الصحة والأجهزة القابلة للارتداء، برزت الآلات التفاعلية كعامل الجذب الأبرز.

وكان مثالاً طريفاً "OlloNi"، وهو حيوان أليف روبوتي مزود بعجلات طورته الشركة الصينية "Ollobot" لمن يرغبون في حيوان أليف بلا فراء ومن دون أي حساسية.

وأشار المعرض أيضاً إلى تقدم سريع في الذكاء الاصطناعي المجسد، مع آلات تتولى مهام منزلية وروبوتات بشرية الشكل أكبر حجماً تظهر قدراً أكبر من السلاسة والتحكم.

وأصرت الشركات على أن هذه الأنظمة مصممة لدعم العمال لا لاستبدالهم.

اخترنا لك

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocomment عرض جميع المقالات حول musica عرض جميع المقالات حول taste
اعلان
اعلان