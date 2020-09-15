طهران تحذر واشنطن من ارتكاب "خطأ استراتيجي" بعد تهديدات ترامب

حذرت إيران الثلاثاء الولايات المتحدة من ارتكاب "خطأ استراتيجي" في أعقاب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب موجهة إلى الجمهورية الإسلامية، مؤكدة على لسان المتحدث باسم حكومتها أن ردها سيكون "حاسماً".

وقال المتحدث علي ربيعي في مؤتمر صحافي "نأمل في ألا يرتكبوا (المسؤولون الأميركيون) خطأ استراتيجياً جديداً، وبالتأكيد في حال (ارتكبوا) أي خطأ استراتيجي، سيشهدون الرد الإيراني الحاسم".

وكان ترامب قال الإثنين إنّ الردّ الأميركي على إيران سيكون "أقوى ألف مرّة"، تعليقا على تقارير إعلامية أفادت بأنّ طهران خطّطت لاغتيال سفيرة أميركية انتقاماً لمقتل الجنرال قاسم سليماني في العراق.