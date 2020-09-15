قطاع السياحة العالمي يتكبد خسائر بقيمة 460 مليار دولار بسبب كوفيد-19

كبّد وباء كوفيد-19 القطاع السياحي العالمي خسائر بقيمة 460 مليار دولار في النصف الأول من 2020 بحسب ما أعلنته الأمم المتحدة اليوم، الثلاثاء. وتراجع عدد السياح في العالم بمعدل 65% في النصف الأول من السنة، بسبب إغلاق الحدود وفرض قيود على المسافرين، ما كبد القطاع الخسائر.

وقالت منظمة التجارة العالمية ومقرها في مدريد إن تراجع النشاط السياحي أدى إلى تضاعف الخسائر خمس مرات، مقارنة بالأرقام المسجلة خلال الأزمة المالية والاقتصادية لسنة 2009.

وبحسب المنظمة فإن تطور القطاع خلال شهر أغسطس/آب يتوقع منه انخفاض على الطلب يقارب 70 في المائة لكامل سنة 2020، بينما تشهد مناطق أخرى من أوروبا ارتفاعا جديدا لعدد الإصابات بكوفيد- 19 هذا الصيف، ما قد يعيد فرض القيود من جديد على المسافرين.

وأضافت المنظمة أن العودة الى مستوى 2019 على صعيد وصول السياح، ستستغرق ما بين عامين وأربعة أعوام. وفي 2019، شهدت حركة السياحة العالمية نموا بنسبة أربعة في المائة على صعيد الوصول. وكانت فرنسا الوجهة السياحية الأولى، تلتها إسبانيا والولايات المتحدة.