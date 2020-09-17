فرض قيود جديدة في شمال شرق إنجلترا بعد ارتفاع الإصابات بكوفيد-19

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الخميس عن فرض قيود جديدة في شمال شرق إنجلترا للحد من عودة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال هانكوك إن القيود الجديدة المتعلقة بالأزمة الصحية ستؤثر على سكان مناطق نورثمبرلاند، وشمال تينيسايد، وجنوب تينيسايد، ونيوكاسل أبون تاين، وجيتسهيد، وسندرلاند، ومقاطعة دورهام.

وأضاف هانكوك أنه اعتبارًا من يوم الجمعة، سيتم منع السكان في هذه المناطق من التواصل مع أشخاص آخرين من خارج أسرهم.

كما أعلن الوزير أن أماكن الترفيه ستغلق بين الساعة العاشرة مساءً و الخامسة صباحاً، بينما ستقوم المطاعم بقصر الخدمة على تقديم الطعام في عين المكان.