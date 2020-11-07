شاهد: طلبة في مانشستر يطيحون بسياج شُيّد بعد إغلاق كورونا

في اليوم الأول من الإغلاق الجديد في إنجلترا، أزال طلبة جامعة مانشستر ما يشبه سياج سجن أقيم حول المركب الجامعي. فقد استيقظ الطلبة ليجدوا عمالا يقيمون حواجز معدنية ضخمة في محيط المركب، ولكن تم سحبها في نهاية الأمر، بعد احتجاج مئات الطلبة الذين قالوا إنهم لم يتم إخطارهم بالإجراء.

وقد اعتذرت الجامعة من القلق والضيق الذين تسبتت بهما للطلبة، وأكدت أن السياج لم يكن يهدف لمنع الطلبة من دخول الموقع أو الخروج منه، وإنما كان يهدف لمواجهة المخاوف الأمنية، خاصة منها المتعلقة بدخول الأشخاص غير المقيمين في المركب.

ولكن الطلبة قالوا إن السياج الذي أقيم بين المباني سد بعض نقاط الدخول والخروج، وجعلهم يشعرون بأنهم محاصرين.

وفي ظل قواعد الإغلاق الجديدة في إنجلترا بسبب تفشي وباء كوفيدـ19، تم إعلام طلبة الجامعات بعدم الغدو والرواح بين منازلهم القارة وشقق الطلبة خلال الدراسة، وقالت الحكومة إنه ينبغي عليهم العودة إلى منازلهم، في نهاية المدة الدراسية فقط.