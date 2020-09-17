في وضح النهار.. سرقة مجموعة طوابع ومخطوطات تفوق قيمتها نصف مليار دولار

نجح لص في هونغ كونغ في سرقة مجموعة طوابع ومخطوطات تفوق قيمتها نصف مليار دولار خلال عملية سطو نفذها في وضح النهار، على ما أفاد مصدر في الشرطة وكالة فرانس برس الأربعاء.

وقال المصدر إن السارق دخل إلى شقة تابعة لهاوي الجمع الصيني فو شونشاو داخل مبنى مؤلف من ست عشرة طبقة في حي كولون المفعم بالحياة، حيث نفذ عملية السرقة التي استمرت ساعتين.

وأفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" بأن القيمة الإجمالية للمسروقات تصل إلى أربعة مليارات دولار محلي (516 مليون دولار أميركي). وهي تشمل خصوصا وثيقة خطّها بيده الزعيم الراحل ماو تسي تونغ وخمسة طوابع قديمة قيّمة للغاية.

وكان فو العضو في جمعية جامعي الطوابع في هونغ كونغ، موجودا في البر الصيني الرئيسي عند حصول السرقة في العاشر من أيلول/سبتمبر، وفق المصدر في الشرطة.

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أن قيمة المسروقات لم تُقدر بدقة إلا بعد عودة ابنة فو إلى هونغ كونغ لمساعدة المحققين.

وكانت المقتنيات المسروقة موجودة داخل درج مقفل بالمفتاح في الشقة، بحسب الصحيفة.