محل مجوهرات ثان في باريس ضحية عملية سطو.. وخسائر بقيمة 400 ألف يورو

قام رجلان الجمعة بالسطو على محلّ مجوهرات في الدائرة الرابعة في باريس والاستيلاء على مسروقات (من مجوهرات ومبالغ نقدية) تقدّر قيمتها بنحو 400 ألف يورو، بحسب ما كشف مصدر مطلع على هذه القضية.

وحدثت عملية السطو هذه بعد ثلاثة أيام على أخرى استهدفت الثلاثاء متجر "شوميه" بالقرب من جادة شانزيليزيه سرق رجل إثرها ما مجموعه 3 ملايين يورو تقريبا. وقد أوقفته الشرطة مع شريك له في اليوم التالي في شرق فرنسا.

وقرابة الساعة 12.30 ظهر الجمعة، دخل الرجلان حاملين مسدس صعق كهربائي وقنبلة مسيّلة للدموع متجر "دين فان" في الدائرة الرابعة من العاصمة الفرنسية. وتم تسليمهما، من دون عنف، مجوهرات ومبالغ نقدية قبل أن يلوذا بالفرار، وفق المصدر المطلع على القضية.

وفتحت النيابة العامة في باريس تحقيقا في هذا الصدد بتهمة "السطو المسلح ضمن عصابة منظمة". وكلّفت وحدة قمع الجرائم بالتحقيق، وفق ما أفاد مكتب المدعي العام وكالة فرانس برس.

والثلاثاء الماضي سطا رجل على متجر مجوهرات تابع لدار "شوميه" العريقة الواقع في شارع فرنسوا الأول قرب جادة الشانزليزيه في باريس، ونجح في سرقة حلي تراوح قيمتها بين مليونين يورو وثلاثة ملايين.