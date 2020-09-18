أسترالي اصطاد سمكة قرش لكنّه لم يسلم من عضّة في ذراعه

أصيب صيّاد سمك بجروح عندما كان يحاول سحب سمكة قرش اصطادها في البحر قبالة الساحل الشرقي لأستراليا، فعاجلته هي الأخرى بِعضّة في ذراعه، مما استدعى نقله إلى المستشفى.

وقال ناطق باسم هيئة الإنقاذ الطبي الجوية "لايف فلايت" إن الرجل كان يصطاد قبالة جزيرة فريزر المقصودة من السياح على بعد نحو 400 كيلومتر إلى الشمال من بريزبين، وتمكّن من اصطياد قرش طويل.

وأضاف أن "المصاب شرح للمنقذين أنه كان يحاول سحب السمكة من صنارته فما كان منها إلاّ أن عضّته في ذراعه".

وقد ساعده رفاقه الصيادون في إخراج يده من فكّ القرش، لكنه أصيب مع ذلك بجروح بالغة في يده، مما استدعى نقله بالطائرة إلى أحد المستشفيات.

وكان غوّاص قُتِل في تموز/يوليو الفائت فيما كان يصطاد بالحربة قرب الجزيرة إياها.

ويأتي الحادث الجديد بعد تسعة أيام من مقتل أحد هواة ركوب الأمواج بسبب تعرضه لهجوم من سمكة قرش أيضاً عند ساحل غولد كوست.