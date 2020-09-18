شاهد: قطف العنب المستخدم في صناعة النبيذ في إيطاليا مختلف تماما عن باقي المواسم بسبب كورونا

بدأ المزارعون في إيطاليا في قطف العنب وسط مخاوف من تراجع انتاج وصناعة النبيذ بسبب جائحة كورونا.

وانتشر العمال وسط الكروم وهم يرتدون الكمامات واصطفوا على بعد متر إلى ما أكثر من أجل الحفاظ تدابير التباعد الاجتماعي لقطف عناقيد العنب لتحويلها إلى نبيذ.

في مصنع النبيذ كاسالي دال جيغلييو Casale del Giglio الواقع في منطقة أغرو بونتينا جنوب روما، تحركت مجموعة من العمال بثبات عبر الكروم مرتدين الكمامات تحت حرارة شمس حارقة في شهر سبتمبر- أيلول، لقطف عنب بيتي فيردوت الأرجواني ووضع العناقيد في دلاء سوداء وضعها في مقطورة الجرار المتنقل الكروم المتراصية.

أوضحت أنطونيا بالما، التي تعمل لدى كاسالي دال جيغلييو منذ 13 عامًا بقولها "إن عميلة قطف العنب تغيرت بشكل كبير، فعلى الرغم من وجودنا بالخارج علينا أن نحافظ على مسافة اجتماعية ونرتدي كمامات".

تقطع بالما كل يوم مسافة 70 كيلومترًا بين مسكنها الواقع في قرية سونينو والعمل. قبا تفشي فيروس كورونا المستجد، كانت بالما تركب في سيارة تنقلها رفقة ثمانية عمال آخرين، غير ان المرض غير الأمور، حيث أصبح من الضروري ركوب السيارة مع شخص واحد فقط بيبب التدابير الوقائية.

في المصنع تم منع الدخول إلى قاعة الإستراحة والغذاء مؤقتًا لتجنب الازدحام، لذلك يستخدم العمال مقطورات الجرارات خلال إستراحة الغذاء.

كانت صناعة النبيذ في إيطاليا من أول القطاعات الذي واجهت ضربة قاسية بسبب الإغلاق والحجر الصحي جراء انتشار فيروس كورونا. ويقول أنطونيو سانتاريلي، مالك مصنع كاسالي دال جيغلييو للنبيذ، وهو يقف وسط براميل النبيذ الخشبية المخزنة في القبو "لقد كانت لحظة مروعة للجميع، كانت صعبة للغاية، شهدنا انهياراً حقيقياً لمبيعاتنا ما سبب الكثير من الخوف من المستقبل".

نفس الواقع شهده المتعاملون في تجارة النبيذ، فقد أدى إغلاق المطاعم ومحلات النبيذ إلى إلحاق ضرر كبير بمبيعاتهم.

انخفضت مبيعات النبيذ الإيطالي بنسبة 4 بالمئة هذا العام وفقًا لدراسة أجرتها جمعية المزارعين، كولديريتي Coldiretti. وتعد هذه المرة الأولى التي انخفضت فيها المبيعات منذ 30 عامًا.

ووفقًا لكولديريتي Coldiretti، جققت صادرات النبيذ الإيطالي حوالي 6.4 مليار يورو في العام 2019. ومن المتوقع أن تنخفض صادرات النبيذ هذه السنة بنسبة 5 بالمئة مقارنة بالعام الماضي. لكن بعض الأمل بدأ يطفو على القطاع.

اكتشف منتجو النبيذ أن العادات تغيرت وأن المبيعات قد تتغير هي الأخرى بفضل بعض الأفكار الإيجابية التي تولدت "بفضل" الجائحة، كإستخدام الطرق التكنولوجية الجديدة لشراء النبيذ عن بعد، بالإضافة إلى إستهلاك ما هو محلي. وشهد مصنع النبيذ كاسالي دال جيغلييو زيادة حادة في مبيعاته في المنتجعات الشاطئية على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​حيث اختار الناس قضاء عطلاتهم بالقرب من منازلهم.

وسط الخوف الذي انتاب الإيطاليين خلال الموجة الأولى من المرض من انتشار كوفيد-19 في الهواء، قام تجار النبيذ بسحب زجاجاتهم باهظة الثمن وشربوها.

وفقًا لكولديريتي Coldiretti، تبلغ قيمة صناعة النبيذ في إيطاليا 11 مليار يورو سنويًا وتوفر فرص عمل لـ 1.3 مليون شخص.