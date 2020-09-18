الملكة إليزابيث تجرد المنتج السينمائي هارفي وينستين من وسام الإمبراطورية البريطانية

أصدرت الملكة إليزابيث توجيهات بإلغاء وسام الإمبراطورية البريطانية والفخري لهارفي وينستين، بعد إدانته باغتصاب الممثلة جيسيكا مان والاعتداء الجنسي على مساعدة الإنتاج السابقة ميمي هالي في عام 2006.

ويقضي وينستين منتج الأفلام حاليًا عقوبة بالسجن لمدة 23 عامًا بعد أن ثبتت إدانته وتقدمت حالي 100 امرأة عام 2017، شكاوى للتحرش الجنسي كان من بينهن ممثلات مشهورات.

حصل وينستين على وسام الإمبراطورية البريطانية (سي بي إي) في عام 2004 لخدماته في صناعة السينما البريطانية. ويعد وسام الإمبراطورية البريطانية من أعلى الأوسمة حيث يمنح للأفراد بناء على دورهم الرائد على المستوى الوطني والإقليمي، ويتم شطب الوسام عندما يُعتبر المتلقي قد أساء إلى سمعة "الإمبراطورية البريطانية".

يجدر بالذكر أن وينستين قد تم تجريده من جوائز وأوسمة حصل عليها بما في ذلك وسام الشرف الفرنسي.