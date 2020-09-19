الحكم بالسجن على مخرج سينمائي سوداني فاز بجائزة عريقة في مهرجان تورونتو

حكمت محكمة في الخرطوم على مخرج سينمائي شاب، فاز بجائزة في مهرجان تورونتو الدولي للسينما، بالسجن لمدة شهرين، بعدما وُجّهت إليه تهمة "الإزعاج" وخرق "تدابير منع التجول" المفروض بسبب كوفيد.

وفي بيان أصدرته اليوم، دعت اللجنة المنظمة لمهرجان تورنتو إلى إطلاق سراح هشام حجوج كوكا معتبرة أنه من أفضل السينمائيين الشباب في السودان.

وقال عثمان البصري، وهو محامي كوكا وأربعة فنانين آخرين لوكالة فرانس برس إن التهمة التي وجّهت إلى موكّليه "تهمة مفبركة"، مضيفاً أن هناك 6 آخرين سيمثلون أمام المحكمة قريباً.

وشارك كوكا والفنانون الآخرون بنشاط في التظاهرات التي أدّت إلى إسقاط نظام عمر البشير في نيسان/أبريل 2019، ورأى بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن حكم سجنه ليس إلا نوعاً من "الملاحقة الأمنية".

ودعا البعض إلى وقفة رمزية أمام مقر وزارة العدل.

ودعا ستفيت ماركوفتس، وهو مدير شركة الإنتاج الإفريقية الجنوبية التي يتعامل كوكا معها، دعا السلطات السودانية إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين، مندداً بـ"الاتهامات المفبركة" التي وجّهت إليه.

وشارك كوكا في عدّة مهرجانات سينمائية عالمية عريقة منها مهرجان البندقية (2018 عن شريطه "أكاشا") وفاز في 2014 بجائزة أفضل وثائقي في مهرجان تورونتو الدولي عن فيلمه "بيتس أوف ذي أنتونوف".