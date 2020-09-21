الولايات المتحدة توصي رعاياها في البحرين بـ "توخي الحذر"

دعت السفارة الأمريكية في المنامة رعاياها في البحرين إلى "توخي الحذر" في تنبيه أمني نشر الإثنين. ودعت السفارة أيضا الأمريكيين الموجودين في هذا البلد الخليجي إلى "تجنب التجمعات والتظاهرات" وإلى "أن يحملوا معهم في كل الأوقات وثائق سفر صالحة".

وشهدت البحرين الجمعة تظاهرات صغيرة متفرقة للتنديد بتوقيع البلاد اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأعلن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الإثنين خلال جلسة لمجلس الوزراء أن الاتفاق غير موجه ضد أحد، وفقا للإعلام الرسمي. وكان يشير ألى إيران التي تتهمها المنامة باستخدام شيعة البحرين أداة لزعزعة استقرار المملكة.

وتنفي إيران أي تدخل في البحرين مقر الأسطول الخامس الأمريكي. لكن طهران دانت بشدة توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين المنامة والدولة العبرية.